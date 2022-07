Marvel faz anúncio de lançamentos até 2025 na Comic-Con; confira

A Marvel fez diversos anúncios na noite de sábado, 23, durante a Comic Con de San Diego, na Califórnia, nos Estados Unidos. Subiram ao palco da atração diversos atores e diretores da empresa, além de Kevin Feige, presidente dos estúdios e CEO da instituição.

Foram confirmados os lançamentos de dois novos filmes da saga Vingadores, Avengers: The Kang Dynasty (estreia prevista para 2 de maio de 2025) e Avengers: Secret Wars (7 de novembro de 2025).

Houve destaque para o início da chamada 'Fase 5' do Universo Cinematográfico da Marvel (MCU), com Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania (17 de fevereiro de 2023) e a série Secret Invasion, que mostra como Nick Fury (Samuel L. Jackson) e Skull Talos (Ben Mendelsohn) se conheceram (primeiro semestre de 2023, no Disney+).

Entre as séries, ainda há ECHO (primeiro semestre de 2023), a segunda temporada de Loki (primeiro semestre de 2023), Ironheart (segundo semestre de 2023) e Agatha: Coven of Chaos (segundo semestre de 2023).

Para o ano que vem, há ainda os filmes Guardiões da Galáxia Vol. 3 (5 de maio de 2023), The Marvel (28 de julho de 2023) e Blade (3 de novembro de 2023).

Pensando mais adiante, Capitão América: Nova Ordem Mundial (3 de maio de 2024), Daredevil: Born Again (primeiro semestre de 2024) e Thunderbolts (26 de julho de 2024). Um novo filme do Quarteto Fantástico também está previsto para 8 de novembro de 2024, sendo o primeiro da 'Fase 6'.

Entre as produções que estreiam neste ano, duas ganharam um trailer com novas cenas. Pantera Negra: Wakanda para Sempre (11 de novembro de 2022), e a série Mulher-Hulk: Defensora de Heróis (17 de agosto de 2022), que ganhará nove episódios no streaming Disney+.