'Marry Me', filme com Jennifer Lopez, Maluma e Owen Wilson, tem estreia adiada

O filme Marry Me, que conta no elenco Jennifer Lopez, Owen Wilson e Maluma, teve lançamento adiado e não irá às telonas antes de 14 de maio de 2021, data em que os estúdios esperam que o público possa ver a comédia romântica estrelada pelos ídolos da música latina.

Depois de seu sucesso com As Golpistas, JLo voltará ao cinema com Maluma com uma história na qual os dois artistas interpretam um casal de cantores de sucesso que rompem o relacionamento horas antes de se casarem na frente de milhares de fãs e depois de terem lançado uma canção sobre o tão esperado matrimônio.

Jennifer Lopez dá vida a Kat Valdez, cantora que após a separação se casa repentinamente com um de seus fãs, interpretado por Owen Wilson e que ela não conhece.

Ambientado em Nova York e dirigido por Kat Coiro, de séries como Shameless e Modern Family, o filme também tem uma trilha sonora interpretada por J-Lo e Maluma. A obra deveria ser lançada mais cedo, em 12 de fevereiro de 2021, pouco antes do Dia dos Namorados nos EUA, mas a equipe sentiu que o final da primavera no hemisfério norte parece uma data mais segura.

Nos últimos meses, os dois artistas trabalharam juntos em Miami para gravar novas músicas, incluindo o tema principal da comédia, também intitulado Marry Me. Os dois haviam colaborado anteriormente na nova versão de No Me Ames, o dueto que a cantora havia gravado originalmente com seu ex-marido Marc Anthony.