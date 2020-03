Mark Blum, ator de 'Crocodilo Dundee', morre aos 69 anos por complicações da covid-19

O ator de cinema, teatro e TV Mark Blum, de papéis em Crocodilo Dundee e Procura-se Susan Desesperadamente, morreu por conta de complicações do novo coronavírus. Ele tinha 69 anos.

Blum vinha se apresentando com frequência no circuito off-Broadway, em Nova York, com participações nas peças Rancho Viejo e Fern Hill, no 59E59 Theater, e foi membro da diretoria do sindicado SAG-AFTRA, que representa atores de TV.

"Aqueles que tiveram a sorte de conhecê-lo vão guardar com carinho as lembranças de um ator talentoso, um mestre em sala de aula, um amigo leal e um belo ser humano", disse uma diretora do sindicato, Rebecca Damon.

Blum fez o papel de marido de Rosanna Arquette na comédia Procura-se Susan Desesperadamente, de 1985, e era o editor do jornal em Crocodilo Dundee. Ele estava na série da Amazon Mozart in the Jungle e no drama da Netflix You.

O coronavírus já adoeceu outros veteranos da Broadway, como Gavin Creel, Aaron Tveit e Laura Bell Bundy, além de ter levado à morte do dramaturgo Terrence McNally.