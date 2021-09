Mario Camus, diretor de cinema espanhol, morre aos 86 anos

O diretor de cinema espanhol Mario Camus, 86, destaque nos festivais de cinema de Cannes e Berlim, morreu aos 86 anos, anunciou neste sábado, 18, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas da Espanha.

Leia Também Belas Artes a La Carte inicia mostra de filmes dos grandes mestres do cinema espanhol

"Morreu o cineasta Mario Camus em Santander" (norte), informou a Academia nas redes sociais.

Camus era "autor de clássicos do nosso cinema como Los santos inocentes, La colmena, Los días del pasado o Esa mujer" e recebeu um prêmio Goya de Honra em 2011", lembrou a Academia.

O diretor recorreu a grandes obras literárias para produzir seus melhores filmes.

La colmena, inspirada em uma novela do Nobel Camilo José Cela, ganhou o Urso de Ouro do Festival de Cinema de Berlim, em 1983.

No ano seguinte, com outra adaptação, Los santos inocentes, da novela de Miguel Delibes, o Festival de Cannes o concedeu uma menção especial do júri.

Los santos inocentes rendeu aos seus dois atores principais - Paco Rabal e Alfredo Landa - a Palma de Ouro no concurso francês.

Camus também dirigiu séries televisivas de grande popularidade, como Curro Jiménez e Fortunata y Jacinta.