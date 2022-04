‘Marighella’ leva prêmio principal do Festival Sesc Melhores Filmes

Marighella, de Wagner Moura, foi o principal vencedor da 48.ª edição do Festival Sesc Melhores Filmes, em relação aos longas que estrearam no ano passado. Marighella foi eleito como melhor produção nacional na votação tanto do público como da crítica.

O papel principal foi interpretado por Seu Jorge, que também recebeu a premiação de melhor ator na votação de público e críticos, que elegeram ainda Moura como melhor diretor do ano passado. Os espectadores realmente gostaram do longa, pois conferiram outros dois prêmios: melhor fotografia, para Adrian Teijido, e melhor roteiro, dividido entre Moura e Felipe Braga. Convém lembrar que foram recebidos cerca de 55 mil votos do público.

Leia Também Oscar de 2022: Veja lista de vencedores

A avaliação foi feita em 108 títulos nacionais lançados no ano passado, além de 197 estrangeiros.

Esnobado para o Oscar de melhor produção, Ataque dos Cães ganhou a predileção dos críticos, enquanto Não Olhe Para Cima foi o preferido no gosto do público. Frances McDormand apareceu na lista dos especialistas como a melhor atriz por Nomadland, enquanto Anthony Hopkins foi lembrado por Meu Pai. Os espectadores preferiram Fernanda Montenegro (Piedade) e Benedict Cumberbatch (Ataque dos Cães).

As produções mais lembradas poderão ser vistas no Cinesesc até o dia 27 de abril, e também na plataforma Sesc Digital.