Maria Fernanda Cândido é confirmada no elenco de 'Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore'

A atriz Maria Fernanda Cândido é um dos nomes confirmados no elenco de Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore. Rumores sobre a participação da brasileira no terceiro filme da franquia já circulavam desde novembro. A confirmação veio nesta segunda-feira, 13, por meio de uma publicação no Instagram de Maria Fernanda, na qual ela apresentou uma imagem inédita de sua personagem. "Estou muito contente em anunciar que representarei o Brasil em Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore. No filme, interpreto Vicência Santos. Não vejo a hora de vocês descobrirem mais sobre ela", escreveu a atriz.

O filme, que tem estreia prevista no Brasil em 14 de abril de 2022, teve seu primeiro trailer lançado também nesta segunda. Em Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore, o bruxo vivido por Jude Law sabe que o poderoso mago das trevas Gerardo Grindelwald (Mads Mikkelsen) está se movimentando para assumir o controle do mundo mágico. Incapaz de detê-lo sozinho, ele pede ao magizoologista Newt Scamander (Eddie Redmayne) para liderar uma intrépida equipe de bruxos, bruxas e um corajoso padeiro trouxa em uma missão perigosa, em que eles encontram velhos e novos animais fantásticos e entram em conflito com a crescente legião de seguidores de Grindelwald.

O elenco da sequência também conta com Eddie Redmayne (Newt Scamander), Jude Law (Alvo Dumbledore), Ezra Miller (Credence Barebone), Mads Mikkelsen (Gerardo Grindelwald), Dan Fogler (Jacob Kowalski), Alison Sudol (Queenie Goldstein) e Katherine Waterston (Porpentina Goldstein). O filme foi dirigido por David Yates, a partir do roteiro de J.K. Rowling & Steve Kloves, baseado em um roteiro de J.K. Rowling.