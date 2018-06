Margot Kidder, a Lois Lane de 'Superman', morre aos 69 anos

LOS ANGELES — A atriz canadense Margot Kidder, a Lois Lane de Superman (1978), morreu aos 69 anos em Livingston, Montana, segundo o portal TMZ. A intérprete estava em casa, e ainda não há informações sobre a causa da morte. Kidder viveu Lois Lane em três sequências de Superman, sempre junto a Christopher Reeve, que fazia o Homem de Aço.

A artista sofreu por anos com um transtorno bipolar, e depois de crises severas nos anos 1990 se tornou ativista por esta causa. Sua carreira de atriz continuou com os anos, e entre outros papeis na TV e no cinema, ela participou de Horror em Amityville, Willie & Phil (1980) e Maverick.

A primeira atriz a encarnar a jornalista Lois Lane foi Noel Neill, na série de TV na década de 1940. Depois que Kidder imortalizou a personagem no cinema, Teri Hatcher fez o papel na série da década de 1990. Atualmente, a atriz Amy Adams interpreta a personagem.