Marco Bellocchio receberá Palma de Ouro pela carreira

O cineasta italiano Marco Bellocchio receberá a Palma de Ouro por sua carreira na próxima edição do Festival de Cannes, que acontece entre os dias 6 e 17 de julho. Aos 81 anos, Bellocchio é um dos diretores mais aclamados da Itália e assina filmes como Bom Dia, Noite (2003), Vincere (2009), A Bela que Dorme (2012), Sangue do Meu Sangue (2015) e O Traidor (2019), que narra a vida de Tommaso Buscetta, delator da Cosa Nostra que viveu foragido no Brasil.

“Marco sempre colocou em discussão as instituições, tradições, a história íntima e coletiva. Com cada uma de suas obras, quase involuntariamente, ou o mais naturalmente possível, revolucionou a ordem estabelecida”, disse Pierre Lescure, presidente da mostra francesa.

“Ele é um cineasta, um autor e um poeta. Honrá-lo com a Palma de Ouro é inevitável para todos que admiram seu trabalho”, reforçou o delegado-geral do festival, Thierry Frémaux.

Bellocchio também marcará presença em Cannes, na seção “Premiere”, com o documentário Marx Può Aspettare (Marx Pode Esperar, em tradução livre), que fala sobre o suicídio de seu irmão gêmeo aos 29 anos de idade.