Madeiras encontradas nos Estados Unidos podem ser de naufrágio que inspirou 'Os Goonies'

Quando os arqueólogos entraram nas cavernas ao longo da costa do Oregon, nos Estados Unidos, no mês passado, eles não encontraram evidências do navio pirata Inferno ou de seu capitão, Willie Caolho. Mas localizaram uma dúzia de madeiras que acreditaram ser do galeão espanhol afundado do século 17 que inspirou o filme Os Goonies (1985), de Steven Spielberg, que apresentava o pirata fictício e seu navio carregado de tesouros.

“Somente madeiras”, disse Scott Williams, presidente da Sociedade Arqueológica Marítima. Ele e sua equipe recuperaram o material em meados de junho em uma expedição arqueológica que não estaria fora de lugar em Indiana Jones - outra criação de Spielberg.

“As cavernas são incrivelmente difíceis de chegar”, disse ele. “Estão localizadas em uma praia que só é acessível na maré alta, e é uma caminhada difícil chegar até ela em meio a deslizamentos de terra e campos de pedras.”

A descoberta continua a alimentar a busca pelo naufrágio do Santo Cristo de Burgos, um galeão espanhol que desapareceu no Oceano Pacífico em 1693. Os historiadores dizem que pode ter afundado na costa do que hoje é o Oregon, onde se acredita que itens no navio desembarcaram durante séculos.

A ideia de um navio desaparecido aparece em Os Goonies, um clássico cult estrelado por Sean Astin, Josh Brolin e Corey Feldman como um grupo de crianças em busca de tesouros depois de descobrir um mapa perdido há muito tempo.

Segundo um porta-voz da Amblin Productions, empresa de Spielberg, o magnata do cinema usou a história de Santo Cristo de Burgos como inspiração para o filme, que se passa em Astoria, Oregon - perto de onde as madeiras e outros artefatos foram descobertos.

Em Os Goonies, o navio pirata Inferno se liberta de seu esconderijo e navega sem tripulação para partes desconhecidas. Na realidade, o adereço do filme de 105 pés foi destruído após a conclusão das filmagens.

O que exatamente aconteceu com o Santo Cristo de Burgos em 1693 é um mistério. O navio simplesmente desapareceu durante uma travessia de Manila a Acapulco, no México - uma rota comercial comum para os comerciantes espanhóis na época. O navio era conhecido por transportar uma carga de cera de abelha para fazer velas, sedas raras e porcelana chinesa.

Por dois séculos, pesquisadores encontraram evidências de um naufrágio ao longo da costa do Oregon, alimentando a crença de que o Santo Cristo de Burgos foi desviado do curso em uma tempestade e naufragou nas proximidades. De acordo com uma história da National Geographic, histórias orais de tribos indígenas locais lembram um naufrágio há muito tempo. Blocos de cera de abelha com marcas espanholas e pedaços quebrados de porcelana chegaram à costa perto de Astoria desde o início dos anos 1700, disse Williams.

“Ambos oferecem fortes indícios de que este era um galeão espanhol”, disse ele. “A porcelana chinesa é importante. Era um bem de luxo onde os desenhos mudavam a cada 10 ou 20 anos. Podemos dizer que essa porcelana foi feita entre 1680 e 1700, o que nos ajuda a datar o naufrágio do navio.”

Há 15 anos, os arqueólogos tentam encontrar o que hoje é conhecido como o Naufrágio da Cera de Abelha. Recentemente, um pescador local encontrou algumas madeiras de aparência antiga em uma praia do Oregon, o que levou à busca em cavernas próximas por mais madeira desgastada. Imediatamente, as pessoas começaram a dizer que as 12 madeiras descobertas no mês passado - uma medindo quase dois metros e meio de comprimento - eram do Santo Cristo de Burgos. Mas são?

“Temos cerca de 90% de certeza de que são, mas não há nada definitivo que confirme ser do navio que desapareceu em 1693”, disse Williams, que também é gerente do programa de recursos culturais do Estado de Washington.

“É algum tipo de navio construído na Ásia ou possivelmente na América do Sul, como teria sido o caso do Santo Cristo de Burgos”, que se acredita ter sido construído em um porto espanhol no Oceano Pacífico, disse Williams. “Há uma chance de que seja um naufrágio desconhecido, mas as chances são pequenas para isso. A explicação mais simples é que essas madeiras fazem parte do galeão.”

Então, o restante do Santo Cristo de Burgos ainda estaria na costa do Oregon? Williams espera que sim. Sua equipe da Sociedade Arqueológica Marítima, uma organização voluntária que documenta naufrágios e estuda a história marítima no noroeste do Pacífico, planeja fazer mais pesquisas.

“A área faz parte de uma reserva marinha, então não podemos entrar lá e simplesmente começar a cavar”, comenta. “No entanto, planejamos fazer alguns mergulhos durante o verão. Também temos um veículo subaquático operado remotamente com uma câmera e tentaremos fazer isso no mar.”

O que resta dos destroços provavelmente está submerso na areia, dificultando a localização. Williams espera que sua equipe encontre algo que prove que é o galeão espanhol.

“Esperamos que um de nossos mergulhadores tropece em um canhão espanhol no fundo do oceano”, brinca. “Isso seria muito emocionante!”

Se eles encontrarem os destroços, talvez isso forneça a Spielberg a inspiração para fazer uma sequência do filme de 1985. O produtor e diretor de cinema, que recusou um pedido de entrevista por meio do porta-voz de sua empresa, disse há anos que queria fazer Os Goonies 2, mas o momento nunca foi certo.

Para citar uma frase clássica do filme, “Goonies nunca dizem morte!” Aparentemente, nem a lenda do Santo Cristo de Burgos.