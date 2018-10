M. Night Shyamalan confirma presença na Comic Con Experience 2018

M. Night Shyamalan confirmou nesta terça-feira, 23, sua vinda ao Brasil para particpar da quinta edição da Comic Con Experience (CCXP). O diretor de O Sexto Sentido, Corpo Fechado e Fragmentado vem a São Paulo apresentar seu novo filme, Vidro, no painel do sábado, dia 8 de dezembro.

Segundo a distribuidora do filme, Vidro mostra David Dunn (Bruce Willis) em uma série de encontros cada vez mais intensos com a figura super-humana conhecida como Fera, uma das personalidades de Crumb (James McAvoy). Enquanto isso, a presença sombria de Price (Samuel L. Jackson) surge como "um articulador que guarda segredos críticos para os dois homens". O filme estreia no Brasil em 17 de janeiro de 2019.

Entre outros confirmados para o festival, que ocorre de 6 a 9 de dezembro de 2018 no São Paulo Expo, estão o diretor Chris Columbus e o quadrinista John Romita Jr.