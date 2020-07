Luvas de Rocky Balboa e maquete gigante da nave Nostromo, de 'Alien', vão a leilão

O capacete de combate de Maverick, o sabre de luz de Obi-Wan Kenobi, as luvas de Rocky e uma nave de mais de três metros de Alien - O Oitavo Passageiro serão leiloados em Los Angeles em agosto.

O leilão para venda de centenas de lendários acessórios de filmes de Hollywood será realizada pela internet nos dias 26 e 27 de agosto, e incluirá também artigos de filmes do Indiana Jones e de Josey Wales, O Fora da Lei, de Clint Eastwood.

Uma maquete gigante do Nostromo, a nave interestelar em que se desenvolve a trama do clássico Alien, de Ridley Scott, deve ser vendida por um valor entre US$ 300 mil e US$ 500 mil. Construída em madeira e aço, a maquete foi usada para tomadas exteriores filmadas pelo próprio Scott, que pediu que fosse "repintada de cinzo escuro e envelhecida extensivamente para reproduzir décadas de viagens ao espaço profundo", explicou a organizadora do leilão, a Prop Store.

Como muitos dos artigos que serão leiloados, a maquete da nave pertenceu previamente a um membro da equipe de filmagem e foi restaurada para venda após ter ficado embrulhada em plástico em um depósito por 15 anos.