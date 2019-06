Lucrecia Martel presidirá o júri do Festival de Veneza 2019

A diretora e roteirista argentina Lucrecia Martel será presidente do júri da 76ª edição do Festival de Cinema de Veneza, que acontece de 28 de agosto a 7 de setembro de 2019.

O colegiado é responsável por designar o vencedor do cobiçado Leão de Ouro e dos outros prêmios do festival. A indicação de Martel foi proposta pelo diretor da mostra, Alberto Barbera, e aprovada pelo conselho de administração da Bienal de Veneza, presidido por Paolo Baratta.

A cineasta argentina de 52 anos é autora de filmes como Zama, estrelado por Matheus Nachtergaele e Mariana Nunes, A Menina Santa e A Nulher Sem Cabeça. Ela é considerada um dos grandes nomes do cinema latino-americano contemporâneo.

"É uma honra, uma responsabilidade e um prazer fazer parte dessa celebração do cinema, do imenso desejo da humanidade de entender a si mesma", disse Martel, em comunicado oficial da Bienal. "Somos gratos por ela ter aceitado com entusiasmo colocar seu olhar exigente, mas jamais privado de humanidade, a serviço desse compromisso que lhe é pedido", afirmou Barbera.