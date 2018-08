Longa chinês "Herói" continua em primeiro nos EUA O épico chinês Herói, estrelado por Jet Li, se manteve à frente das bilheterias nos Estados Unidos pelo segundo fim de semana, batendo quatro estréias do fim de semana, no que foi um dos mais gracos finais de semana do feriado do Dia do Trabalho. Herói arrecadou US$ 11,5 milhões durante os quatro dias de feriado, que é normalmente um período fraco para os cinemas, pois as pessoas preferem fazer atividades ao ar livre. Mas este foi muito parado. "Dos primeiros filmes das listas de mais vistos, este é o que teve a menor arrecadação do ano, e um das mais baixas do Dia do Trabalho", disse Paul Dergarabedian, diretor da Exhibitor Relations, que contabiliza as bilheterias nos Estados Unidos. O total de US$ 35,2 milhões de Herói ainda é considerado excelente para o aclamado épico chinês que esperou cerca de três anos para ser lançado nos EUA. O sucesso do longa mostra que os filmes que entraram em cartaz, o thriller romântico com Josh Hartnett, Wicker Park, a produção de Mel Gibson, Paparazzi; a comédia de Reese Witherspoon baseada no romance do século 19 Vanity Fair e a comédia de hip-hop, The Cookout, não foram atraentes. Confira a lista dos dez filmes mais vistos no fim de semana nos Estados Unidos e o valor em ingressos vendidos, segundo a Exhibitor Relations: 1. Herói, US$ 11,5 milhões 2. Without a Paddle, US$ 9,4 milhões 3. Anacondas: A Caçada Pela Orquídea Sangrenta, US$ 8 milhões 4. Paparazzi, US$ 7,8 milhões 5. Diário de Princesa 2: O Noivado Real, US$ 7,3 milhões 6. Wicker Park, US$ 6,7 milhões 7. Colateral, US$ 6,5 milhões 8. Vanity Fair, US$ 6,12 milhões 9. The Cookout, US$ 6,10 milhões 10. A Supremacia Bourne, US$ 5,4 milhões