Estadão, atores e diretora debatem longa 'A Sombra do Pai'

Dalva é uma menina de nove anos que precisa lidar com o silêncio do pai, o pedreiro Jorge, envolto em tristeza após sofrer uma série de perdas: a mãe da menina, morta há três anos, o melhor amigo, em um acidente, e a irmã, Cristina, que cuidava dos dois mas precisa deixá-los para se casar. Fã de filmes de terror, Dalva acredita ser capaz de trazer a mãe de volta à vida – missão cada vez mais necessária à medida que o pai se torna ausente e eventualmente perigoso.

É este o enredo de A Sombra do Pai, novo longa da diretora Gabriela Amaral Almeida, que estreia no circuito comercial no dia 2 de maio. Na próxima segunda-feira, 22 de abril, às 19h30, o filme terá sessão especial no Cine Belas Artes. Após a projeção, promovida pelo Estado, Pandora Filmes e Belas Artes, o longa será debatido pela subeditora Adriana Ré e o crítico Luiz Carlos Merten, do Caderno 2, pela diretora e pelos atores Julio Machado (Jorge) e Nina Medeiros (Dalva).

A Sombra do Pai é o segundo longa-metragem de Gabriela, que dirigiu também o thriller O Animal Cordial (2017). Seu novo longa estreou no 51º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, onde levou três prêmios, e foi selecionado para o Festival de Cinema de Tóquio de 2018.

O Cine Belas Artes está localizado na R. da Consolação, 2423. A entrada é gratuita e os ingressos podem ser retirados às 18h30, uma hora antes da exibição.