Live reuniu elenco de 'Os Goonies' e contou com participação de Spielberg

O elenco completo de Os Goonies (1985) se reuniu nesta segunda-feira, 27, em um encontro especial transmitido pelo YouTube que também contou com a participação de Steven Spielberg, produtor do filme, e Cyndi Lauper, que trabalhou na trilha sonora. O público que conferiu o vídeo podia colaborar fazendo contribuições para a luta contra a covid-19.

O responsável pelo encontro foi Josh Gad, que dá voz ao personagem de Olaf na versão original de Frozen. O ator convocou a equipe do filme "que definiu sua infância e personalidade", segundo explicou no Twitter antes de lançar o vídeo, intitulado Reunited Apart (reunidos à parte, em inglês).

Na videochamada estavam Sean Astin, Corey Feldman, Martha Plimpton, Jeff Cohen, Jonathan Ke Quan, Kerri Green, Josh Brolin, o diretor Richard Donner e, no final, surgiram os irmãos Fratelli, Robert Davi e Joe Pantoliano.

Os Goonies

Mil vezes você deve ter lido, ou ouvido, que filmes de piratas não faziam mais sucesso em Hollywood, até que a série Piratas do Caribe, com Johnny Depp, quebrou a maldição. Mas Os Goonies fez (sucesso!) e virou o filme de cabeceira de muita gente que o viu na estreia, em 1985. Meninos descobrem um mapa do tesouro e partem em busca do outro do lendário pirata Willy Caolho. A molecada inclui Sean Astin, Ke Huy-Quan, que havia feito Indiana Jones e o Templo da Perdição (de Steven Spielberg), Jeff Corey, Corey Feldman, uma garota (sim, Kerri Green) e a grande surpresa para muitos será reencontrar, pequeno, mas já com aquela cara, Josh Brolin, o futuro Thanos, supervilão da série Vingadores. Atrás do ouro também estás uma sinistra família italiana, os Fratelli, cuja mamma, Anne Ramsay, marcou os 80 com sua cara de maus bofes. Spielberg produz (na Amblin), Richard Donner dirige, e ele também fez a exitosa série Máquina Mortífera, mas convém não subestimar o aporte, ao roteiro, de Chris Columbus. Ele escreveu Esqueceram de Mim e formatou a série Harry Potter, além de haver dirigido os dois primeiros filmes. Rever Os Goonies é motivo de grande diversão. (por Luiz Carlos Merten)