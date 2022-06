'Lightyear' frustra expectativas e não supera 'Jurassic World' na bilheteria dos EUA

Jurassic World: Domínio segue no topo da bilheteria da América do Norte neste fim de semana ao arrecadar US$ 58,7 milhões, segundo estimativas da indústria. Porém, a animação Lightyear, da Pixar, estreou com uma arrecadação de US$ 51 milhões.

Caso se inclua a arrecadação internacional, que foi a US$ 34,6 milhões, Lightyear chega a um total de US$ 85,6 milhões. Mas as expectativas eram muito mais altas para o filme derivado da trama de Toy Story.

Jurassic World: Domínio tem uma arrecadação total de mais de US$ 622,2 milhões, dos quais US$ 259,2 milhões vêm dos Estados Unidos e do Canadá. É o 7º filme que estreia durante a pandemia a ultrapassar a marca dos US$ 600 milhões.

Em seu quarto fim de semana, Top Gun: Maverick teve uma leve queda, arrecadando US$ 44 milhões. Sua arrecadação doméstica agora sobe a US$ 466,2 milhões, e a internacional a mais de US$ 885 milhões.

As 10 maiores bilheterias nos Estados Unidos e Canadá neste fim de semana, segundo o Comscore (valores em dólares). Os resultados definitivos são divulgados na segunda-feira.

1º - 58,7 milhões - Jurassic World: Domínio

2º - 51 milhões - Lightyear

3º - 44 milhões - Top Gun: Maverick

4º - 4,2 milhões - Doutor Estranho no Multiverso da Loucura

5º - 1,1 milhão - Bob’s Burger: O Filme

6º - 890 mil - Os Caras Malvados

7º - 859 mil - Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo

8º - 830 mil - Downtown Abbey: Nova Era

9º - 228 mil - Sonic 2: O Filme

10º - 198 mil - Brian and Charles