Liam Neeson afirma que vai se aposentar dos filmes de ação

Liam Neeson disse que vai se aposentar dos filmes de ação após terminar os projetos de 2021. O ator de Busca Implacável revelou em entrevista ao site Entertainment Tonight que tem tido dificuldades para fazer as cenas de lutas tradicionais nesse gênero do cinema.

"Tenho 68 anos e meio. 69 este ano. Há mais alguns [filmes de ação] que farei este ano - espero que, com a permissão da covid-19 - há alguns em sequência e, então, acho que provavelmente serão eles. Bem, a menos que eu esteja em um filme do Zimmer ou algo assim", disse o artista norte-irlandês.

O ator contou que sente satisfação ao gravar roteiros que têm combates: “Eu amo fazer isso. Eu amo bater em caras com metade da minha idade”. No entanto, admitiu que teve dificuldade enquanto filmava seu próximo filme Blacklight. "Acabei de terminar um na Austrália e tive uma cena de luta com um garoto - adorável e doce ator chamado Taylor - e no meio da luta eu olhei para cima, estava sem fôlego e não custou nada para ele, e eu disse: 'Taylor, que idade você tem?' Ele disse, '25 '. Essa é a idade do meu filho mais velho!"

Entretanto, essa não é a primeira vez que o ator se diz muito velho para os filmes de ação. Em 2017, ele já tinha dado uma declaração semelhante ao canal Fox News. "Gente, eu tenho 65 anos. O público vai acabar se cansando, eventualmente", disse durante o Festival Internacional de Cinema de Toronto, no Canadá. “Eles ainda me oferecem muito dinheiro para continuar nesse ramo”, complementou.

Na época, o ator norte-irlandês tinha dois filmes de ação que ainda a seriam lançados. “E é isso. Nada mais de Busca Implacável nem nada dessa franquia”, reforçou. A trilogia Busca Implacável, lançada em 2008, foi a responsável pela guinada na carreira de Liam Neeson.

Nesta sexta-feira, 15, nos Estados Unidos, ocorre o lançamento de mais um thriller de ação americano que tem Liam como protagonista. Em The Marksman, Neeson interpreta um fazendeiro e ex-fuzileiro naval que vai ajudar um menino a escapar de um cartel de drogas mexicano.

Entre os projetos que o ator tem em vista está uma série de televisão baseada no filme Desconhecido, de 2011. Nessa trama, Neeson interpreta um professor cuja identidade é roubada. "Estamos tentando fazer uma série de TV baseada na premissa da história", disse. No entanto, nesse projeto televisivo Liam atuaria como produtor executivo.

Liam Neeson ainda tem em seu currículo de ação produções com Legado Explosivo (2020), O Passageiro (2008), Noite Sem Fim (2015) e Sem Escalas (2013).