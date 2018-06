Leonardo DiCaprio vai estrelar novo filme de Quentin Tarantino

Leonardo DiCaprio será um dos protagonistas do filme de Quentin Tarantino sobre o famoso assassino Charles Manson, informou nesta sexta-feira, 12, o portal Deadline.

Ganhador do Oscar de melhor ator por O Regresso (2015), DiCaprio já trabalhou com o diretor em Django Livre (2012). Detalhes do roteiro não foram divulgados, exceto que a produção reproduzirá o verão de 1969 em Los Angeles, ano em que Manson e seus seguidores foram responsáveis por vários assassinatos.

Também não há confirmação se a história do assassino será a trama principal ou secundária do filme. Segundo o Deadline, DiCaprio não vai interpretar Charles Manson.

Nomes como Margot Robbie, Tom Cruise, Al Pacino e Brad Pitt são cotados para o elenco da produção de Tarantino, embora ainda não exista nenhuma informação oficial.

Charles Manson e integrantes de uma seita conhecida como A Família assassinaram brutalmente nove pessoas em Los Angeles. Entre as vítimas estava a atriz e esposa do diretor Roman Polanski, Sharon Tate, que estava grávida de oito meses.

A estreia do filme, o primeiro de Tarantino após Os Oito Odiados (2015), está prevista nos EUA para 9 de agosto de 2019, data que marca os 50 anos da morte de Tate.

Manson foi condenado à prisão perpétua e morreu em novembro de 2017, aos 83 anos.