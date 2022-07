Leonardo DiCaprio e Martin Scorcese farão filme baseado em livro de David Grann

Leonardo DiCaprio será o protagonista do próximo filme de Martin Scorcese, baseado no livro The Wager: A Tale of Shipwreck, Mutiny, and Murder, do escritor David Grann. Segundo informações divulgadas pelo The Hollywood Reporter neste sábado, 30, a Apple Original Films adquiriu os direitos da obra literária e planeja lançar o longa em abril de 2023, em seu serviço de streaming.

Leia Também Scorsese decola na TV e em sets com DiCaprio

A história do livro se passa na década de 1740, quando o navio britânico The Wager ["A Aposta", em tradução livre], em uma missão secreta em busca de um galeão espanhol repleto de tesouros, acaba naufragando próximo a uma ilha na região da Patagônia, onde seus tripulantes acabam lutando pela sobrevivência. Entre as dificuldades, os 30 homens conseguem construir uma pequena embarcação remendada para, mais de 100 dias depois, conseguirem chegar à costa do Brasil, onde são recebidos como heróis ao contar sua história.

Seis meses depois, outra embarcação frágil desembarca na costa do Chile, do outro lado da América do Sul, com apenas três tripulantes, que contam uma história bastante diferente da relatada pelos outros marinheiros, que não seriam heróis, mas sim, realizadores de um motim. Revelado o passado de anarquia, brigas e até assassinatos durante o período em que estiveram na ilha, uma corte foi convocada para analisar quem falava a verdade e a mentira na história, o que poderia significar quem continuaria vivo e quem seria sentenciado à morte.

DiCaprio e Scorsese já trabalharam juntos em várias ocasiões, como em Gangues de Nova York (2002), O Aviador (2004), Os Infiltrados (2006), Ilha do Medo (2010), O Lobo de Wall Street (2013), além de Killers of the Flower Moon, com previsão de lançamento para 2023, também baseado na obra de David Grann.

Grann já teve outras obras adaptadas às telas, entre elas estão The Lost City of Z (2016) e The Old Man & the Gun (2018), além da série The White Darkness que ainda está sendo desenvolvida para o Apple+ e será estrelada por Tom Hiddleston.