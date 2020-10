Leon Cakoff e Rubens Ewald Filho são homenageados por cinema 

O cinema Petra Belas Artes anunciou nesta quinta-feira, 29, que em homenagem a Leon Cakoff, fundador da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, e a Rubens Ewald Filho, jornalista e crítico de cinema, vai renomear duas salas de exibição de filmes.

A troca das placas de identificação das salas 2 e 3 ocorrerá em uma cerimônia em 5 de novembro, às 19h30, que contará com a presença da família e amigos das personalidades que marcaram o setor.

Leia Também Morre Leon Cakoff, fundador da Mostra de Cinema de São Paulo

"O Belas Artes tornou-se o templo da cinefilia em São Paulo. O cinema mais querido de quem ama o bom cinema. Nada mais justo que suas salas homenageiem dois críticos que foram dos mais importantes para despertar e valorizar este amor na cidade", diz André Sturm, responsável pela iniciativa.

Sturm ressaltou o papel de Leon Cakoff, que será o novo nome da atual Sala 2, na indústria cultural. "Criou e manteve a Mostra Internacional de Cinema que, durante muitos anos, foi a única maneira de ter acesso ao que se produzia de melhor no cinema mundial."

Sobre o homenageado que dará denominação para a Sala 3 do Petra Belas Artes, André Sturm destacou a importância para a democratização da sétima arte. "Nos anos 80 e 90, Rubens Ewald Filho escrevia em jornais e revistas, falava na TV e publicava guias de filmes. Tornou cinema um assunto popular e com sua incrível memória estava sempre estimulando as pessoas a conhecerem filmes."

Após diversas reestruturações desde sua inauguração em 1956, atualmente o Belas Artes tem seis salas de exibição. No início de sua história, o tradicional cinema situado na rua da Consolação, quase esquina com a avenida Paulista, possuía uma única sala, com lotação de 1.400 lugares, dividida entre o piso térreo e um grande balcão.