LeBron James joga com Pernalonga, e o Festival do Rio ganha versão online

É uma semana mais tranquila nas salas de cinema, com a principal estreia sendo o duvidoso Space Jam – Um Novo Legado, em que LeBron James joga basquete com os Looney Tunes.

Mas no streaming a coisa anda quente. O Telecine faz parceria com o Festival do Rio para trazer 15 longas-metragens recentes e premiados, a maior parte inédita nos cinemas brasileiros.

Já os fãs do cineasta alemão radicado na Áustria Michael Haneke, um dos raros a ganhar duas Palmas de Ouro, agora podem ver sete de seus longas na plataforma Reserva Imovision.

Quem prefere diversão pura, que não exige muito, pode apostar no encerramento da trilogia Rua do Medo, na Netflix, em Cruella, agora sem pagamento adicional para assinantes do Disney+, ou Godzilla vs. Kong, recém-saído dos cinemas, na HBO Max.

PRÉ-ESTREIA

Irmãos à Italiana

Dir. Claudio Noce. Pierfrancesco Favino ganhou a Coppa Volpi de atuação masculina no Festival de Veneza do ano passado por sua interpretação de um pai ameaçado por um grupo terrorista nos anos 1970, enquanto seu filho de 10 anos encontra refúgio da tensão na amizade com um menino mais velho. No Petra Belas Artes.

ESTREIAS

Space Jam – Um Novo Legado

Dir. Malcolm D. Lee. O astro do basquete LeBron James e seu filho são sequestrados e colocados num ambiente digital. Para se libertar, ele vai precisar ganhar um jogo com a ajuda dos Looney Tunes.

Prazer, Camaradas!

Dir. José Filipe Costa. Documentário sobre os conflitos dos moradores das aldeias com os portugueses do norte que foram para a região central do país após a Revolução dos Cravos para ajudar nas cooperativas.

Sibyl

Dir. Justine Triet. Sibyl (Virginie Efira) é uma psicoterapeuta alcoolatra decidida a retomar sua carreira de escritora. Ela tem intenção de usar o drama da atriz Margot (Adèle Exarchopoulos), que está grávida do ator com que contracena (Gaspard Ulliel), como material para seu livro, o que tem potencial para lhe causar problemas.

Maus Hábitos

Dir. Pedro Almodóvar. Neste filme de 1983, apresentado em cópia 35 mm, o diretor espanhol fala de Yolanda, cantora de cabaré que busca refúgio num convento depois da overdose do namorado.

STREAMING

Festival do Rio virtual

Entre 17 e 31 de julho, o Festival do Rio ganha uma edição online no Telecine. A plataforma exibe um filme por 24 horas, reexibido no Telecine Cult às 22h. No sábado (17), a sessão é de Druk – Mais uma Rodada, de Thomas Vinterberg, vencedor do Oscar de produção internacional deste ano. No domingo (18), é a vez de Caros Camaradas! Trabalhadores em Luta, de Andrei Konchalovsky, ganhador do Prêmio Especial do Júri em Veneza em 2020. Durante a semana, passam filmes como O Mauritano, de Kevin Macdonald, que deu o Globo de Ouro de atriz coadjuvante a Jodie Foster, e Quo Vadis, Aida?, de Jasmila Zbanic, que também concorreu ao Oscar de produção internacional. A plataforma está oferecendo 30 dias de acesso grátis para novos usuários. No Telecine.

Coleção Michael Haneke

Cinco filmes do diretor austríaco chegam à plataforma: O Sétimo Continente (1989), seu primeiro longa para cinema, Violência Gratuita (1997) e Código Desconhecido (2000), que participaram da competição em Cannes, O Tempo Do Lobo (2003) e Caché (2005), vencedor do prêmio de direção em Cannes. O serviço tem outras duas obras do diretor, A Fita Branca (2009) e Amor (2012), ambos ganhadores da Palma de Ouro. Na Reserva Imovision.

Em Chamas

Dir. Lee Chang-dong. Steven Yeun, que concorreu ao Oscar de ator este ano por Minari, está nesta produção sul-coreana no papel de Ben, um estrangeiro misterioso que conhece a jovem Hae-mi (Jeon Jong-seo) numa viagem à África. Gratuito, no Sesc Digital.

Cruella

Dir. Craig Gillespie. A origem de uma das maiores vilãs da Disney, Cruella De Vil (Emma Stone). No Disney+.

Godzilla vs. Kong

Dir. Adam Wingard. As duas criaturas entram em conflito nesta aventura estrelada por Alexander Skarsgaard e Millie Bobby Brown. Na HBO Max.

Rua do Medo Parte 3: 1666

Dir. Leigh Janiak. Resolução da maldição da cidade de Shadysider. Na Netflix.

Luxúria

Dir. James Ivory. Depois de Retorno a Howard’s End e Maurice, a plataforma lança mais um filme do diretor, sobre Marya (Isabelle Adjani, melhor atriz em Cannes pelo filme e Possessão, também disponível) que se envolve com um casal após a prisão do marido. No Belas Artes à La Carte.

Meu Coração Feroz

Dir. Jane Gull. Após a morte da mãe, Luke, um jovem com síndrome de Down, é obrigado a se mudar para uma instituição. Na Supo Mungam Plus.

A Artista e o Ladrão

Dir. Benjamin Ree. Neste documentário, a artista Barbora Kysilkova procura o ladrão de suas obras. Na MUBI.

14 Dias, 12 Noites

Dir. Jean-Philippe Duval. Representante do Canadá no Oscar de produção estrangeira, o filme fala Isabelle (Anne Dorval, dos filmes de Xavier Dolan), que viaja ao Vietnã para conhecer o país e a mãe biológica de sua filha adotiva, Clara, morta num acidente. No Cinema Virtual.

Mães de Verdade

Dir. Naomi Kawase. Seis anos depois de adotarem uma criança, Kiyokazu Kurihara (Arata Iura) e Satoko (Hiromi Nagasaku) recebem a ligação de uma mulher alegando ser a mãe biológica. O filme foi selecionado para o Festival de Cannes de 2020, que não aconteceu. Para compra e aluguel no iTunes / Apple Tv, YouTube Filmes, Google Play, Claro Now, Vivo Play e Sky Play.