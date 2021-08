Lançamento de novo filme de 007 é confirmado para setembro

A estreia mundial do novo filme de James Bond, 007 - Sem Tempo para Morrer", acontecerá no final de setembro, apesar das especulações da mídia de entretenimento de que o lançamento do filme poderia ser adiado pela quarta vez por causa da pandemia de coronavírus.

Uma publicação na conta oficial do Twitter @007 Bond disse que a estreia com tapete vermelho do título da Universal Pictures e MGM será em Londres no dia 28 de setembro, antes da data planejada de lançamento nos cinemas do Reino Unido em 30 de setembro, que é a data prevista para a estreia no Brasil.

Leia Também Filmes de 007 continuarão nos cinemas após acordo com a Amazon

A data de lançamento do filme foi remarcada três vezes desde que a pandemia irrompeu, em março de 2020, já que cinemas de todo o mundo fecharam as portas e restrições sobre a capacidade de espectadores foram impostas.

Os filmes de Bond estão entre as franquias mais valiosas de Hollywood - 007 Contra Spectre arrecadou US$ 880 milhões nas bilheterias em 2015 e 007 - Operação Skyfall rendeu mais de US$ 1 bilhão globalmente em 2012.

Assista ao trailer: