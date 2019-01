Lady Gaga lamenta ter gravado com R. Kelly e diz que apagará canção das plataformas de música

A diva do pop Lady Gaga lamentou publicamente ter colaborado com R. Kelly em uma canção em 2013, descrevendo como "horríveis e indefensáveis" os atos pelos quais acusam o cantor americano, e expressou o seu apoio às supostas vítimas.

Grande figura do R&B da década de 1990, autor da conhecida música I Believe I Can Fly, R. Kelly ocupa as manchetes desde que, na semana passada, vou lançado um chocante documentário sobre ele.

No documentário de seis horas, Surviving R. Kelly, transmitido pelo canal por assinatura Lifetime, várias mulheres acusam o cantor de ter tido relações sexuais com três adolescentes de menos de 16 anos quando ele já era maior de idade.

Outras testemunhas afirmam que Robert Sylvester Kelly, seu nome de batismo, se cercava de mulheres que transformou em escravas sexuais e que hoje estão totalmente isoladas de seus familiares.

Lady Gaga falou sobre o tema porque gravou em 2013 uma canção com R. Kelly cujo conteúdo, e o título (Do What U Want With My Body), evoca as acusações dirigidas ao cantor de R&B.

"Como vítima de abuso sexual, fiz esta música e este clipe em um momento obscuro da minha vida", explicou Lady Gaga em uma mensagem publicada na quarta-feira à noite em sua conta no Twitter.

"A minha intenção era criar algo extremamente provocante e desafiador", continuou, "porque estava enojada e ainda não havia me dado conta do trauma que havia vivido".

Ao olhar para o título e conteúdo da canção, "vê-se claramente até que ponto a minha mente estava perturbada", escreveu Lady Gaga, que revelou no passado ter sido estuprada aos 19 anos por um produtor musical que nunca deu a identidade.

"Não posso voltar atrás, mas posso continuar apoiando mulheres, homens e pessoas de todas as identidades sexuais, de todas as origens étnicas, que são vítimas de agressão sexual", continuou a estrela.

Lady Gaga disse que apagará a canção de todas as plataformas de música on-line e que não voltará a trabalhar com R. Kelly.

"Sinto muito, tanto pela minha falta de julgamento quando eu era jovem, como por não ter falado antes", concluiu.