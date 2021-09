Kristen Stewart impressiona Veneza como princesa Diana em filme de Pablo Larraín

A interpretação da atriz norte-americana Kristen Stewart como princesa Diana em Spencer teve uma recepção calorosa no Festival de Cinema de Veneza, onde o filme estreou nesta sexta-feira, com alguns críticos já a apontando como uma das favoritas ao Oscar.

O diretor chileno Pablo Larraín acompanha uma Stewart transformada na angustiada princesa que relutantemente se junta à realeza para uma reunião de Natal de três dias em Sandringham, enquanto seu casamento com o príncipe Charles desmorona.

Leia Também Kristen Stewart interpreta a Princesa Diana no trailer de 'Spencer'; assista

O filme retrata Diana como uma desajustada, cada vez mais isolada e afastada do resto da família real - com exceção dos filhos William e Harry - e que anseia por romper com as normas e tradições que ela considera hipócritas e sufocantes.

Após uma exibição para a imprensa sobre o legado duradouro de Diana 24 anos após sua morte, Stewart disse: "Acho que é algo com que ela nasceu".

"Existem algumas pessoas dotadas de uma energia profunda inegável. O que é realmente triste sobre ela é que, por mais normal, casual e charmosa (que fosse), ela imediatamente se sentiu tão isolada e sozinha."

Stewart foi aclamada pela crítica por seu desempenho intenso, incluindo um elegante sotaque britânico, com o Daily Mail chamando-a de "espetacular".

"Kristen Stewart é merecedora do Oscar - e Meghan Markle vai adorar", tuítou Robbie Collin, crítico do Daily Telegraph.