Kit Harington é escalado para interpretar o Cavaleiro Negro em 'Os Eternos', da Marvel

O ator Kit Harington, que ganhou notoriedade ao interpretar Jon Snow na série Game of Thrones, foi anunciado como um dos integrantes de Os Eternos, filme da Marvel que será lançado em novembro do próximo ano.

O diretor dos Estúdios Marvel, Kevin Feige, foi o responsável por divulgar a novidade, durante a convenção D23, que a Disney realizada nesta semana na Califórnia.

Em Os Eternos, Harington será Dane Whitman, o Cavaleiro Negro, e se juntará a elenco que conta com Angelina Jolie, Salma Hayek, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry, Lia McHugh, entre outros.

Feige também confirmou que a atriz Gemma Chan, de Podres de Ricos e Barry Keoghan, de Dunkirk, também terão papéis na obra.

Os Eternos será baseado na história homônima de quadrinhos, que foi publicada pela primeira vez em 1976.

Antes do lançamento do filme, em 1º de maio do ano que vem, chegará aos cinemas Viúva Negra, protagonizado por Scarlett Johansson. A direção será de Cate Shortland, e no elenco ainda estão Florence Pugh e Rachel Weisz.

O público presente na D23 conferiu uma cena do novo filme, que tem Budapeste, na Hungria, como cenário, como era de se esperar, com muita ação e lutas.

Além disso, a Marvel ainda confirmou que Pantera Negra 2, será dirigido por Ryan Coogler, responsável pelo primeiro filme do super-herói, e que o lançamento acontecerá em 6 de maio de 2022