'Khook – Pig' desafia estereótipos do Irã no Festival de Berlim

Uma comédia sobre um diretor de cinema sendo protegido por sua família de um serial killer desafia estereótipos sobre o Irã e mulheres iranianas no Festival de Cinema de Berlim, disse o diretor do filme nesta quarta-feira.

”Há mulheres fortes no Irã e eu escolhi mostrá-las de forma oposta às imagens rotineiras que representam a vocês mulheres iranianas como vítimas”, disse o diretor iraniano Mani Haghighi em entrevista coletiva após exibição do filme Khook – Pig.

No filme, Hasan Kasmai, um cineasta, começa a entrar em pânico após entrar em uma lista negra e perder a atriz que transformou em estrela e que agora quer fazer um filme com um diretor rival.

Ele se enche de ciúmes quando um serial killer que mira cineastas famosos em Teerã decide ignorá-lo.

Ele pergunta para sua mãe quando será assassinado e ela lhe garante que o assassino guardou o melhor para o final – fazendo com que ele fosse falsamente citado como o assassino nas redes sociais.

Ele possui somente sua mãe, esposa e filha para protegê-lo de ser decapitado e de provocações online.

Khook – Pig segue os passos de Taxi, do cineasta iraniano banido Jafar Panahi, que venceu o Urso de Ouro de Berlim de Melhor Filme por sua representação de um taxista levando pessoas por Teerã em uma condenação à censura.

Diretores de cinema no Irã enfrentam censuras, e até mesmo prisão, caso ultrapassem normas aceitas sobre questões como sexo e política.

No entanto, Haghighi, que planeja exibir seu filme no Irã, disse estar cansado de perguntas constantes de jornalistas sobre suas visões políticas e censura no Irã.

“Quantas vezes temos que ouvir isto? Sim, há censura no Irã. Sim, é difícil viver com isto e sim, nós estamos lidando com isto. Mas há muito mais para discutir”, disse.

Khook – Pig é um dos 19 filmes competindo pelo Urso de Ouro de Berlim, que será entregue no dia 24 de fevereiro.