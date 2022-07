Kevin Spacey se declara inocente das acusações de cinco crimes sexuais

O ator americano Kevin Spacey se declarou nesta quinta-feira, em um tribunal do Reino Unido, inocente dos cinco crimes sexuais de que é acusado, que teriam sido cometidos contra três homens entre 2005 e 2013.

O vencedor do Oscar de melhor ator em 2000, por Beleza Americana, já havia participado de audiência em 16 de junho, na Corte de Magistrados de Westminster, em Londres, quando foi decidido que ele deveria seguir em liberdade até a sessão de hoje.

Spacey respondeu com a expressão "não culpado" a cada uma das acusações que foram lidas na sala de número 1 do tribunal britânico.

O ator havia se manifestado antes para confirmar o nome completo, Kevin Spacey Fowler, e a data de nascimento, 26 de julho de 1969.

A corte determinou para 6 de junho de 2023 o início do julgamento do protagonista da série House of Cards. A expectativa é que a análise do caso dure de três a quatro semanas.

As cinco denúncias contra Spacey dizem respeito a casos de agressões sexuais ocorridas em março de 2005, em Londres, contra um homem (identificado no processo como denunciante número 1) que hoje tem mais de 40 anos.

Uma terceira agressão, de acordo com a acusação, teria acontecido na capital da Inglaterra em agosto de 2008, contra o "denunciante número 2", que atualmente tem mais de 30 anos.

O homem acusa Spacey acusa de ter sido obrigado a participar de um ato com penetração sem consentimento, uma acusação de maior gravidade.

Outra agressão sexual, contra o "denunciante número 3", ocorreu, segundo a polícia, em abril de 2013, no condado de Gloucestershire, no oeste da Inglaterra.

Spacey foi diretor artístico do teatro Old Vic, em Londres, entre 2004 e 2015.

No mês passado, o advogado do ator, Patrick Gibbs, havia indicado na Corte de Westminster que o cliente negava "taxativamente qualquer ato criminoso" e garantiu que isso seria demonstrado "durante o processo".