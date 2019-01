Kevin Spacey é indiciado por abuso sexual e sai de tribunal sob fiança

Kevin Spacey se apresentou nesta segunda-feira, 7, perante um juiz na ilha de Nantucket, Massachusetts, e foi formalmente indiciado por abuso sexual de um rapaz de 18 anos em julho de 2016.

O ator de 59 anos, que se declarou inocente, saiu do tribual sob fiança e está proibido de contatar a suposta vítima ou sua família.

Uma nova audiência foi marcada para 4 de março, mas não é necessário que Spacey aparece pessoalmente, disse o juiz Thomas Barrett.

Há alguns dias, os advogados de Spacey pediram ao juiz que lhe permitisse não comparecer ao tribunal com o argumento de que o ator vivia fora desse estado e que sua presença "amplificaria a publicidade negativa já gerada em relação com o caso", o que poderia influenciar negativamente no júri.

No entanto, o juzi Thomas Barrett desprezou o pedido do ator e o obrigou a apresentar-se diante da corte, como estava anteriormente planejado.

O suposto caso de agressão sexual remonta a julho de 2016, quando um dos garçons do Club Car, um bar de Nantucket, sofreu uma suposta agressão sexual por parte do famoso ator, incluindo toques inadequados e insinuações.

De acordo com a denúncia do jovem, ele mentiu sobre sua idade, assegurando que tinha 23 anos, e começou a falar com Spacey de maneira amistosa.

O garçom explicou à polícia local que Spacey lhe comprou várias bebidas alcoólicas - a idade mínima para beber álcool nos EUA é de 21 anos -, lhe falou sobre o tamanho do seu pênis e insistiu várias vezes para que o jovem fosse à sua casa.

Mais tarde, Spacey supostamente acariciou a coxa do garçom de 18 anos e desabotoou as suas calças, esfregando seu pênis durante cerca de três minutos, segundo a acusação.

O jovem publicou uma gravação de parte da suposta agressão sexual na rede social Snapchat e enviou à sua namorada um vídeo, que depois foi verificado pelas autoridades.

Vencedor de dois Oscar por Os Suspeitos (1995) e Beleza Americana (1999) e considerado um dos melhores intérpretes da sua geração, Spacey viu sua carreira ruir devido à gravidade das acusações contra ele, que incluem dezenas de denúncias de assédio e abuso sexual.

Devido às acusações, os produtores de House of Cards demitiram seu protagonista e o cineasta Ridley Scott eliminou todas as cenas de Spacey no filme "Todo o Dinheiro do Mundo" (2017) e voltou a rodá-las com Christopher Plummer como substituto.