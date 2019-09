Kevin Hart deve receber alta ainda esta semana, diz site especializado

O ator Kevin Hart deve receber alta do hospital em que está internado ainda esta semana, afirmam fontes próximas ao ator. De acordo com o site especializado TMZ, Kevin terá que passar por um intenso trabalho de fisioterapia nas próximas semanas.

Na segunda-feira, 2, a esposa do ator, Eniko Parrish, declarou ao TMZ que ele "vai ficar bem", sem dar maiores detalhes sobre o caso. Hart sofreu um acidente de carro na madrugada do último domingo, 1. O ator era passageiro de um carro Plymouth Barracuda que perdeu o controle ao passar por uma estrada de canyon próxima a Malibu.

Hart e o motorista do carro, Jared Black, sofreram lesões nas costas. A outra passageira do automóvel, Rebecca Broxterman, só se queixou de dor.

Kevin Hart atuou em filmes como Jumanji, Pets - A Vida Secreta dos Bichos (1 e 2), Amigos Para Sempre, Velozes & Furiosos: Hobbs & Shaw, As Aventuras do Capitão Cueca, entre outros, e se envolveu numa polêmica este ano por comentários considerados homofóbicos que o tiraram da apresentação do Oscar 2019./ Com informações da Reuters.