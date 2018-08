Kevin Costner casa-se em Aspen O astro de Dança com Lobos, Kevin Costner, casou-se com sua namorada, Christine Baumgartner, com quem está envolvido há cinco anos, em seu rancho no Colorado, num cenário cinematográfico. A cerimônia, que aconteceu no sábado à tarde, foi assistida por 300 pessoas, entre familiares e amigos. É o segundo casamento de Costner, de 49 anos, e o primeiro de Christine, de 30 anos. A noiva usou um vestido branco criado por Monique Lhuillier. Costner vestiu Ralph Lauren. Além de Dança com Lobos, de 1990, que venceu sete Oscars, e lhe rendeu a estatueta pela direção do filme, fazem parte da filmografia de Costner filmes como Robin Hood - O Príncipe dos Ladrões, O Guarda-Costas, JFK, O Mensageiro, Uma Carta de Amor e O Mistério da Libélula. Seu filme mais recente é o western Pacto de Justiça. Costner foi indicado ao Oscar de melhor ator por Dança com Lobos e teve sete indicações ao Framboesa de Ouro (de pior ator) por Robin Hood, Wiatt Earp, O Mensageiro, O Guarda-Costas, Waterworld - O Segredo das Águas, Por Amor e 3.000 Milhas para o Inferno. Ganhou pelos três primeiros.