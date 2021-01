Keira Knightley diz que não tem interesse em filmar cenas de sexo para homens

A atriz Keira Knightley disse que não está mais interessada em fazer cenas de sexo apenas para atrair os homens, relacionando sua decisão de não nudez em parte ao fato de ter dois filhos.

Mas se uma diretora feminina estivesse atrás das câmeras, isso poderia ser um assunto diferente, disse a estrela de Piratas do Caribe em um podcast. "Eu me sinto muito desconfortável agora tentando retratar o olhar masculino. Dizendo isso, há momentos em que eu digo, 'Sim, eu vejo completamente onde esse sexo seria realmente bom neste filme e você basicamente só precisa de alguém para parecer gostosa,'" afirmou Knightley em uma conversa com a diretora Lulu Wang em um podcast do Chanel Connects.

Leia Também Apple TV+ amplia leque de produções com Keira Knightley em nova série e contrato com Scorsese

"Portanto, você pode usar outra pessoa, porque sou muito vaidosa e o corpo já teve dois filhos e prefiro não ficar na frente de um grupo de homens nus", acrescentou.

A atriz britânica, de 35 anos, adicionou uma cláusula de proibição de nudez ao seu contrato depois de ter filhos, dizendo que ela estava mais vocal agora do que fora como uma estrela emergente aos 20 anos em filmes como Orgulho e Preconceito e Desejo e Reparação.

"Se eu estivesse fazendo uma história sobre a jornada da maternidade e aceitação do corpo, eu sinto muito, mas isso teria que ser com uma cineasta", disse Knightley. "Eu não tenho uma proibição absoluta, mas eu meio que a tenho com os homens."

"Não quero que sejam aquelas cenas de sexo horríveis em que você está todo engordurado e todo mundo geme. Não estou interessada em fazer isso", acrescentou. Knightley deu à luz seu segundo filho com o músico James Righton em 2019.