Keanu Reeves deixa marcas de mãos e pés no Teatro Chinês de Hollywood

Pouco mais de 30 anos se passaram desde que Keanu Reeves decidiu viajar em seu carro de Toronto para Hollywood para se tornar um ator.

Já consagrado, o protagonista de Matrix e Velocidade Máxima deixou na terça-feira, 14, as marcas de suas mãos e pés em um bloco de concreto no Teatro Chinês de Hollywood.

"Eu amo filmes, eu realmente amo eles, eu amo assisti-los, eu amo os fazer", disse o ator durante a cerimônia.

"Comecei a atuar aos 15 anos, em Toronto, no Canadá, e viajei no meu primeiro carro quando tinha 20 anos por todo o país até Los Angeles, Califórnia, para Hollywood com um sonho, esse sonho", acrescentou.

As pegadas no Teatro Chinês, um ponto do turismo na capital do cinema dos Estados Unidos, juntam-se a uma estrela da Calçada da Fama que ele recebeu em 2005.