Karim Aïnouz anuncia filme de época com Michelle Williams

O diretor Karim Aïnouz anunciou nesta quarta-feira, 7, a realização de seu primeiro filme em língua estrangeira. Firebrand, a cinebiografia de Catarina Parr, a sexta e última esposa de Henrique VIII, será estrelada por Michelle Williams - quatro vezes indicada ao Oscar e vencedora do Emmy e do Globo de Ouro - e produzida por Gabrielle Tana (A Escavação) e com roteiro das irmãs Henrietta e Jessica Ashworth (Killing Eve).

O cineasta divulgou a notícia em Cannes, onde exibe pela primeira vez, nesta sexta-feira, 9 de julho, seu mais recente longa, Marinheiro das Montanhas, elecionado como filme convidado da mostra Sessão Especial no Festival de Cannes.

“Eu não poderia estar mais entusiasmado por levar às telonas a desconhecida biografia de Catarina Parr, uma mulher absurdamente brilhante que me inspira profundamente, cuja história tem sido quase invisível, no mínimo sub-representada, na história do Reino Unido. Muito se sabe sobre o reinado tirânico de Henrique VIII e aqueles que morreram e sofreram por seus atos cruéis, mas meu foco aqui é numa mulher que não somente conseguiu sobrevier, mas também resplandecer. É uma reimaginação de um filme de época, um thriller psicológico, uma história de intrigas, de ação e sobrevivência ambientado na côrte dos Tudor. Ter a Michelle Williams, uma atriz sublime e de enorme talento, é a realização de um sonho”, afirma o diretor.

A equipe de produção do filme contará ainda com a diretora de fotografia Hélène Louvart, que reedita a parceria com Karim iniciada no longa A Vida Invisível, a diretora de arte Maria Djurkovic, a figurinista Lisa Duncan (Small Axe) e a produtora de elenco Nina Gold.

“Vamos rodar o filme no início do ano que vem e já começamos a montar um time espetacular com Hélène, Maria Djurkovic, Lisa Duncan e Nina Gold”, afirma a produtora Gabrielle Tana.