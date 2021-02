Júri do Festival de Berlim 2021 é composto por vencedores do Urso de Ouro Os jurados são Mohammad Rasoulof, Nadav Lapid, Adina Pintilie, Ildikó Enyedi, Gianfranco Rosi e Jasmila Žbanic; competição será de 1 a 5 de março, totalmente online, e de 9 a 20 de junho, com público