Julianne Moore será presidente do júri no Festival de Veneza

A escritora e atriz norte-americana Julianne Moore será a presidente do júri internacional da 79ª edição do Festival de Cinema de Veneza, responsável pela entrega do Leão de Ouro e de outros prêmios principais, informou a Bienal de Veneza nesta sexta-feira, 15.

"Julianne Moore é uma atriz vencedora do Oscar, Bafta e Emmy, e a primeira mulher norte-americana a ganhar os principais prêmios por atuação nos festivais de Berlim (As Horas, 2002), Veneza (Longe do Paraíso, 2002) e Cannes (Mapas para as Estrelas, 2014)", destaca o comunicado da Bienal.

Os demais membros do júri serão de outros seis países: o produtor argentino Mariano Cohn, o diretor e escritor italiano Leonardo Di Costanzo, o diretor francês Audrey Diwan, a atriz iraniana Leila Hatami, o autor nipo-britânico Kazup Ishiguro e o diretor e produtor espanhol Rodrigo Sorogoyen.

O Festival de Veneza ocorre entre os dias 31 de agosto e 10 de setembro.