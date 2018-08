Juliana Paes estréia no cinema A atriz Juliana Paes, a Jaqueline Joy de Celebridade, vai estrear no cinema como protagonisa do filme Mais Uma Vez Amor, produzido pela Total Entertainment e Raccord Produções. Com orçamento de US$ 1 milhão, as filmagens começam no próximo sábado. "Estou super empolgada. Era um sonho meu, estou louca para gravar, ops, desculpe, começar a filmar", disse ela em uma coletiva ontem. Mais Uma Vez Amor repete a fórmula das produções anteriores da Total, como Avassaladoras e Sexo Amor e Traição. É uma comédia romântica voltada recheada de estrelas globais que estão em evidência nos últimos meses. Erik Marmo e Dan Stulbach estrelam o longa ao lado de Juliana. Marmo também é novato no cinema e atualmente está no ar como o mulherengo Carlos na novela Começar de Novo. "Estou com visual de cafajeste da novela. Mas acho que vai dar para aproveitar alguma coisa, já que o Jota do filme é um surfistão que também curte azarar as menininhas", conta o ator. Dan Stulbach - que vem do teatro e se tornou popular como o marido psicopata de Mulheres Apaixonadas - está no seu quinto filme. Ele já fez Cronicamente Inviável, Mater Dei, a comédia Viva Voz e um longa que acabou de filmar em Los Angeles, com o título provisório de Taking Life. Em Los Angeles, o ator descobriu que é uma "celebridade" nos EUA. "Algum idiota inventou que o Tom Hanks estava visitando o set de filmagens. Um dia, eu estava sossegado no trailer e, quando abri a janela, havia uma multidão na porta. Quando me viram, todos gritaram ´Oh!´", conta Stulbach. Em Mais Uma Vez Amor. Seu personagem, Rodrigo, será casado com Clara (Christine Fernandes), mas será amante de Lia (Juliana Paes) por 25 anos. "É a história de opostos que se atraem mas não necessariamente se misturam", define a diretora Rosane Svartman. O filme é baseado em uma peça escrita por Rosane e que ainda está em cartaz pelo Brasil. A adaptação do texto para o cinema ficou por conta de Carlos Lombardi, autor da novela Kubanacan.