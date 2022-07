Julia Roberts será homenageada com prêmio especial do Museu do Oscar

A atriz estadunidense Julia Roberts irá receber um prêmio do Academy Museum of Motion Pictures, mais conhecido como Museu do Oscar, no próximo 15 de outubro. Conhecida por trabalhos de peso, como o papel principal de Uma Linda Mulher (1991) e de Erin Brockovich (2000), longa que lhe rendeu o Oscar de Melhor Atriz no conseguinte.

O prêmio, Icon Award, objetiva homenagear grandes nomes do cinema que tiveram grande impacto cultural global.

“Ao longo de sua carreira expansiva e renomada, Julia incorporou personagens icônicos e papéis memoráveis. Estamos entusiasmados para honrar sua excelência contínua na indústria, como sua contribuição para as artes”, disse Jacqueline Stewart, diretora e presidente do Museu da Academia, em nota enviada para a imprensa.

Além dela, outros artistas também serão premiados na noite. A britânica Tilda Swinton, conhecida por sua participação em filmes como Dr. Estranho (2016) e na série de filmes As Crônicas de Nárnia, receberá o The Visionary Award, que homenageia artistas que participam de obras relevantes para o avançar do cinema. A atriz também já recebeu um Oscar, tendo levado a estatueta de Melhor Atriz Coadjuvante por seu papel em Michael Clayton (2007).

Já a empresária sul-coreana Miky Lee irá receber o prêmio Pillar Award, que reconhece lideranças pelo seu apoio ao Museu da Academia. A magnata é tida como uma das responsáveis pelo avançar do filme Parasita para além da Coréia do Sul, tendo inclusive discursado na cerimônia do Oscar quando o filme ganhou a categoria Melhor Filme em 2020.

Por fim, Steve McQueen será agraciado com o The Vantage Award, honraria póstuma para artistas que desafiaram as narrativas tradicionais do cinema. O ator estadunidense conhecido por protagonizar filmes de ação, como Bullitt (1968) e Fugindo do Inferno (1963). /TRADUÇÃO NATÁLIA COELHO, ESPECIAL PARA O ESTADÃO