Juíza nega arquivamento do processo de Johnny Depp contra Amber Heard

A juíza americana que instrui o processo por difamação movido pelo astro de Piratas do Caribe, Johnny Depp, contra a ex-mulher, a atriz Amber Heard, negou nesta terça-feira, 3, um pedido da defesa para arquivar o caso.

A defesa de Amber havia pedido à juíza Penney Azcarate que arquivasse o processo, após os advogados de Depp manterem o caso ao longo de três semanas de depoimentos em um tribunal do condado de Fairfax, Virgínia. Eles argumentaram que Depp não conseguiu provar que foi difamado em um artigo da atriz publicado no The Washington Post em 2018.

A juíza declarou que as evidências apresentadas são suficientes para permitir que o caso prossiga. Amber Heard deve depor nesta semana.