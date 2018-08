Jornada da Bahia anuncia filmes vencedores O filme A Moça Que Dançou depois de Morta, de Ítalo Cajueiro, ganhou o Prêmio Glauber Rocha e se tornou o grande vencedor da Jornada Internacional de Cinema da Bahia, ontem. O Prêmio Walter Silveira foi para Retrato da Terra, de Joel Pizzini e Paloma Rocha. Mensageiras da Luz, de Evaldo Mocarzel, ganhou o Prêmio Especial do Júri e Violinista de Danúbio ficou com o Prêmio Banco do Nordeste.