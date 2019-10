Jonah Hill exige cachê milionário e é cortado do novo 'The Batman'

Jonah Hill não vai fazer parte do elenco do novo Batman. Segundo notícia publicada na quarta-feira, 16, pelo Collider, as negociações entre o ator e os produtores da Warner Bros. foram dadas como encerradas após Hill exigir um cachê milionário de US$10 milhões - o que seria equivalente ao dobro do salário de Robert Pattinson, já escalado para viver o homem morcego nas telas.

Ainda que nada estivesse definido, a informação pegou fãs e a imprensa de surpresa, já que tanto Hill quanto o estúdio responsável pelos últimos blockbusters da DC, vinham conversando há um longo tempo sobre qual seria o melhor personagem para o ator.

E ao que tudo indica, a sua participação seria essencial na trama. Conforme divulgado anteriormente pelo portal norte-americano Deadline, o já indicado duas vezes ao Oscar por melhor ator coadjuvante, estava dividido entre ser o Pinguim ou o Charada, ambos vilões de extrema importância para a trama.

Aliás, este teria sido o outro motivo pelo qual Hill teria desistido da produção: enquanto ele tinha uma clara preferência em interpretar o Pinguim, personagem que teria menos tempo em tela, Matt Reeves, o diretor do The Batman, preferia claramente que o ator vivesse o Charada, vilão que teria mais peso e inclusive mais participações na trama.

Vale lembrar que Seth Rogen, que já dividiu as telas com Hill em outros longas, também já esteve em negociações com o estúdio para interpretar o Pinguim, no entanto, nenhum acordo foi firmado. Na época, rumores indicaram que ele apenas não havia conseguido um papel na trama, pois os diretores do estúdio tinham uma clara preferência pelo seu colega, Jonah Hill. Logo, com a sua desistência, a Warner Bros. pode dar outra chance a Rogen, cujo nome não foi esquecido pelos produtores.

The Batman, que definiu Londres para ser a sua Gotham City, já tem confirmados os atores Robert Pattinson como Bruce Wayne, Zoë Kravitz no papel de Mulher-Gato e Jeffrey Wright como o comissário James Gordon. As filmagens estão programadas para janeiro e o lançamento previsto é para 25 de junho de 2021.