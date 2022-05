Johnny Depp X Amber Heard: Audiências judiciais são retomadas

A disputa judicial entre o ex-casal Johnny Depp e Amber Heard deve ser retomada nesta segunda-feira, 16, após alguns dias de recesso, com a atriz no banco das testemunhas.

Até o momento, os jurados do caso ouviram gravações explícitas dos argumentos do ex-casal e até depoimentos sobre um dedo decepado, fezes em uma cama e uma suposta agressão sexual com uma garrafa.

Johnny Depp, 58, está processando Amber Heard, 36, em US$ 50 milhões, dizendo que ela o difamou quando alegou ter sido vítima de abuso. Heard contra processou o ator por US$ 100 milhões, argumentando que Depp a difamou ao chamá-la de mentirosa.

A estrela de Piratas do Caribe disse que nunca bateu em Heard e argumentou que ela era a agressora no relacionamento. No início de 2015, logo após o casamento, segundo o ator, Heard jogou uma garrafa de vodka que cortou a ponta do dedo médio direito de Depp.

Em abril de 2016, disse Depp, fezes foram encontradas na cama dos dois. Um de seus seguranças testemunhou que Heard lhe disse que as fezes foram deixadas lá como uma "pegadinha horrível que deu errado".

Heard, mais conhecida por seu papel em Aquaman, negou ter cortado o dedo de Depp e disse que só o acertou para se defender. Em depoimento sobre aquela noite, ela disse que Depp a agrediu ao inserir uma garrafa de bebida em sua vagina enquanto ele ameaçava matá-la.

Heard ainda não foi interrogada pelos advogados de Depp.

O caso remete um artigo de opinião de dezembro de 2018 que Heard escreveu para o Washington Post. O artigo nunca mencionou Depp pelo nome, mas seu advogado disse aos jurados que estava claro que Heard estava se referindo a ele. O divórcio do casal foi finalizado em 2017, após menos de dois anos de casamento.

Depp, que já foi uma das maiores estrelas de Hollywood, disse que as alegações de Heard lhe custaram "tudo". Um novo filme de Piratas do Caribe foi suspenso e Depp foi substituído na franquia de filmes Animais Fantásticos, um spin-off de Harry Potter.

Os advogados de Heard argumentaram que ela disse a verdade e que sua opinião estava protegida pela liberdade de expressão pela Primeira Emenda da Constituição dos EUA.

As alegações finais do julgamento estão marcadas para 27 de maio.

Menos de dois anos atrás, Depp perdeu um caso de difamação contra o The Sun, um tabloide britânico que o rotulou de "espancador de esposas". Um juiz da Suprema Corte de Londres decidiu que ele havia agredido Heard repetidamente.

Os advogados de Depp abriram o caso no condado de Fairfax, Virgínia, porque o Washington Post é impresso lá. O jornal não é réu no caso.