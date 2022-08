Johnny Depp voltará a dirigir um filme depois de 25 anos

Johnny Depp vai dirigir um novo filme, intitulado Modigliani, 25 anos depois de filmar O Bravo, anunciou nesta segunda-feira, 15, o site especializado The Hollywood Reporter.

O filme, que começará a ser rodado na Europa neste semestre, é coproduzido por Al Pacino e seu elenco ainda não foi revelado.

Leia Também Johnny Depp vai viver rei Luís XV em seu primeiro filme após processo contra Amber Heard

O enredo do filme, baseado na peça de Dennis McIntyre, narra a turbulência na vida do artista Amedeo Modigliani durante a segunda década do século 20 até se tornar uma lenda da pintura e escultura italianas.

"A vida de Modigliani foi marcada por uma grande dificuldade, mas também um triunfo final. Esta é uma história universalmente humana com a qual todos os espectadores podem se identificar", revelou Depp, segundo o The Hollywood Reporter.

A peça original será adaptada por Jerzy e Mary Kromolowski e reunirá na produção Al Pacino e o iraniano Barry Navidi, dupla que trabalhou junto em filmes de aclamação da crítica como O Mercador de Veneza (2004) e Wilde Salomé (2011).

Produzido para a IN.2, a filial europeia da Infinitum Nihil, produtora de Depp, o longa marca o retorno do ator aos bastidores após sua estreia com O Bravo (1997), projeto em que dirigiu Marlon Brando e no qual ele também atuou.

Além deste projeto, em julho passado foi revelado que a estrela de Piratas do Caribe estava voltando a atuar três anos após o filme Minamata para interpretar o rei Luís XV no drama histórico Jeanne du Barry, dirigido pela cineasta francesa Maiwenn Le Besco.

766E3C01-53A8-483E-9B06-CCE0C7108013 A vida de Modigliani foi marcada por uma grande dificuldade, mas também um triunfo final. Esta é uma história universalmente humana com a qual todos os espectadores podem se identificar E0EAB005-9061-4B3D-86B9-AEB61693E313 Johnny Depp, Ator e diretor

Depp busca retornar à normalidade profissional após o midiático julgamento da que o colocou contra sua ex-mulher, a atriz Amber Heard, e no qual um júri determinou que ela o difamou em uma coluna de opinião publicada no jornal The Washington Post, no qual alegou ter sido vítima de violência doméstica.

O tribunal considerou que três das declarações de Heard neste artigo eram falsas, feitas com "malícia real" e exigia que ela compensasse Depp US$ 10 milhões em prejuízos e US$ 350 mil por danos punitivos.

Por sua vez, o ator foi condenado a pagar US$ 2 milhões devido a declarações de seu advogado, Adam Waldman, nas quais acusou Heard de ter fabricado uma "farsa".

Agora, o ator de Sweeney Todd parece ter encontrado abrigo nas produções europeias e com Modigliani volta a se envolver em um filme sem aparecer diretamente na tela, como fez em A Invenção de Hugo Cabret (2011) e o documentário Crock of Gold : A Few Rounds With Shane MacGowan (2020), no qual foi responsável pela produção.