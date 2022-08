Johnny Depp vai viver rei Luís XV em seu primeiro filme após processo contra Amber Heard

O ator Johnny Depp vai viver o rei Luis XV no filme Jeanne du Barry, o primeiro em que ele vai trabalhar desde o processo judicial que venceu contra sua ex-mulher Amber Heard. Segundo o site especializado Deadline, a história de amor histórica vai ser dirigida pela francesa Maïwenn, que também coestrela como a cortesã titular.

Segundo o site, a produtora Why Not confirmou que as filmagens começaram em 26 de julho e vão durar por 11 semanas, em locais como Versalhes e outros castelos na região de Paris, bem como em estúdio.

A produção marca o primeiro papel de Depp no cinema em três anos e vem logo após sua vitória em um turbulento julgamento por difamação contra a ex-mulher Amber Heard.

O ambicioso drama é livremente inspirado na vida de Jeanne du Barry, a última amante real de Luís XV na Corte de Versalhes, depois de Madame de Pompadour.

Nascida na pobreza, ela é uma jovem da classe trabalhadora que usa sua inteligência para subir os degraus da escada social até se tornar a companheira favorita de Luís XV.