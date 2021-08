Johnny Depp receberá prêmio honorário do Festival de San Sebastián

O ator americano Johnny Depp, o capitão Sparrow de Piratas do Caribe, três vezes indicado ao Oscar, receberá o prêmio honorário Donostia, anunciou o Festival de Cinema de San Sebastián, no norte da Espanha, nesta segunda-feira, 9.

Johnny Depp, de 58 anos, que participou de 90 produções audiovisuais ao longo de uma carreira de 37 anos, receberá o prêmio em 22 de setembro na cidade sede do festival, que acontecerá de 17 a 25 desse mês.

No comunicado justificando a escolha, os responsáveis do evento cinematográfico lembraram que "Depp encarnou escritores, policiais infiltrados ou forajidos, quase sempre desajustados" e fez isso com colegas como Marlon Brando, Faye Dunaway, Jerry Lewis, Penélope Cruz, Javier Bardem, Kate Winslet, Dustin Hoffman e Antonio Banderas, entre outros.

O concurso descreve Depp como "um dos atores mais talentosos e versáteis do cinema contemporâneo".

O ator americano estreou no cinema com 21 anos como vítima de Freddy Krueger em A Nightmare on Elm Street (Pesadelo em Elm Street, 1984) e trabalhou para os diretores como Emir Kusturica, Tim Burton, Jim Jarmusch e Terry Gilliam.

Seu grande salto para a popularidade foi com sua interpretação do capitão Jack Sparrow na saga de Piratas do Caribe (2003, 2006, 2007, 2011 e 2017).