Johnny Depp e Amber Heard se enfrentam novamente em julgamento

Julia Jacobs, The New York Times

O ator Johnny Depp não conseguiu convencer um juiz em Londres de que era inocente das alegações de que havia abusado de sua ex-esposa, a atriz Amber Heard, mas em um julgamento a partir de segunda-feira, 11, Depp levará sua queixa de difamação a um júri na Virgínia.

O julgamento nos EUA se concentra em uma ação movida por Depp contra Heard, que escreveu um artigo no The Washington Post em 2018, depois que o casal se divorciou, dizendo que ela havia se tornado uma “figura pública que representa abuso doméstico”.

O texto não mencionou Depp pelo nome, mas ele afirmou em documentos judiciais que se referia claramente ao relacionamento deles e que sua reputação e carreira foram “devastadas” como resultado.

Durante três anos de luta legal na Virgínia, Depp, 58, e Heard, 35, compartilharam páginas com detalhes chocantes de vários relatos de seu casamento. As descrições de Heard de episódios “violentos” com Depp, ao longo de seu relacionamento, incluíam dar tapas nela, dar cabeçadas nela, jogá-la no chão e arrancar tufos de seu cabelo, de acordo com documentos judiciais.

Em seu processo, aberto em março de 2019, Depp negou que fosse um agressor doméstico e disse que as acusações de Heard eram uma “farsa elaborada” destinada a aumentar sua personalidade pública – polêmica que conseguiu torná-la uma “queridinha do movimento #MeToo”. Depp disse que Heard se perpetuou do episódio, acusando-a em documentos judiciais de socar, chutá-lo e atirar objetos, incluindo uma garrafa de vodca que ele disse ter quebrado na bancada e decepado a ponta de um de seus dedos.

"Sr. Depp traz essa ação de difamação para limpar seu nome”, consta no processo. Heard disse em documentos judiciais que ela nunca atacou Depp, exceto em legítima defesa ou em defesa de sua irmã mais nova, e que Depp cortou a ponta de seu dedo quando bateu um telefone contra a parede durante um atque de fúria.“Eu nunca abusei fisicamente de ninguém”, escreveu ela. “Eu sei o que isso faz com as pessoas.”

O julgamento no Tribunal de Circuito do Condado de Fairfax deve durar cerca de seis semanas e começará com a seleção do júri. Os procedimentos serão televisionados, o que indica que se tornarão um espetáculo para o público. Espera-se que ambas as partes deponham. Além disso, a lista de potenciais testemunhas de Heard inclui várias celebridades – entre elas Elon Musk e James Franco – e as provas que os dois lados pretendem apresentar incluem mensagens de texto entre o casal, registros médicos e imagens de vigilância de Los Angeles, onde moravam juntos. .

(Heard trocou mensagens com Musk sobre seu casamento, que foram usados ​​como prova no caso britânico, e ela disse naquele julgamento que Franco viu os hematomas em seu rosto após uma briga que está em disputa.)

Há questões legais em jogo, pois os jurados serão solicitados a revisar, não apenas a alegação de Depp, mas também questões levantadas em uma ação judicial que Heard abriu em 2020. Ela acusou Depp de difamá-la por meio de seu ex-advogado, que deu declarações à mídia dizendo que as alegações de abuso de Heard contra Depp eram uma farsa.

O julgamento é um dos exemplos mais conhecidos de casos de difamação que surgiram desde a era #MeToo, e advogados de todo o país estão acompanhando de perto.