'John Wick 3' derruba 'Vingadores: Ultimato' do 1º lugar nas bilheterias americanas

Os super-heróis mais poderosos da Terra fizeram uma boa luta, mas John Wick pôs um ponto final no reinado de três semanas de Vingadores: Ultimato nas bilheterias.

Impulsionado por críticas positivas, John Wick 3: Parabellum superou as expectativas com uma estreia de US$ 57 milhões em 3.850 cinemas na América do Norte. Isso foi suficiente para acabar com o reinado de Vingadores: Ultimato, no primeiro lugar das bilheterias.

O mais novo lançamento da Marvel arrecadou uS$ 29,4 milhões durante seu quarto fim de semana em cartaz.

Parabellum, o terceiro capítulo da franquia de ação, estreou com números bem melhores do que os anteriores John Wick, de 2014 (US$ 14,4 milhões) e John Wick 2, lançado em 2017 (US$ 30,4 milhões).

Em Parabellum, Keanu Reeves volta como o ex-matador de aluguel que se encontra fugindo de assassinos. O ex-dublê e agora diretor Chad Stahelski comandou o filme, escrito pelo criador das séries, Derek Kolstad. Halle Berry e Laurence Fishburne também estão no longa.

John Wick 3 foi uma muito necessitada vitória para o Lionsgate. O estúdio sofreu uma série de fracassos com o reboot de alto orçamento de Robin Hood, com Taron Egerton, um remake de Hellboy, e o thriller Vingança a Sangue Frio, estrelando Liam Neeson.

Vingadores: Ultimato, que caiu para o segundo lugar nas bilheterias nacionais, agora arrecadou US$ 771 milhões na América do Norte, superando Avatar e sua renda de US$ 761 milhões para se tornar o segundo filme de maior arrecadação nos cinemas norte-americanos, atrás apenas de Star Wars: o Despertar da Força, que levantou US$ 937 milhões.

O filme da saga de heróis ainda é o segundo de maior arrecadação mundial, atrás somente de Avatar, com US$ 2,78 bilhões.