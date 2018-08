John Travolta vai escrever auto-biografia Depois de promover seu novo filme, A Long Song for Bobby Long, no começo do mês, no Festival de Cinema de Veneza, o ator John Travolta anuncia que vai escrever sua biografia para dividir com os leitores sua amizade com estrelas como Marlon Brando e a princesa Diana. "Tive uma vida movimentada que realmente quero compartilhar", afirma Travolta, que completou cinqüenta anos em fevereiro. "Se eu esperasse mais, teria de escrever dois livros", brinca. A obra já tem editora, a nova-iorquina Hyperion e será publicado em 2006, mas ainda não tem título. O astro americano ganhou fama com o filme Os Embalos de Sábado à Noite, em 1977, e Grease, em 1978. Já na década de 90, emendou sucessos como Pulp Fiction, O Nome do Jogo e A Outra Face.