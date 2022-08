John Travolta sobre Olivia Newton-John: 'Você tornou nossas vidas muito melhores'

John Travolta expressou seu pesar, e admiração, pela atriz e cantora Olivia Newton-John, que morreu nesta segunda-feira, 8, anos 73 anos. Os dois astros trabalharam juntos no filme Grease - Nos Tempos da Brilhantina, formando um casal que marcou toda uma geração. Conectados em cena, e fora dela, alcançaram sucesso mundial ao dividirem cena e cantarem juntos na produção de 1983.

Para milhões de fãs, Olivia será mais lembrada como Sandy, a boa garota que se sexualiza no filme Grease, de 1978, ao lado de John Travolta, o Danny. O filme levou sua carreira a novos patamares - curiosamente o papel foi adaptado para acomodar o sotaque nativo de Newton-John. Uma de suas músicas no filme, Hopelessly Devoted to You, foi indicada para o Oscar de Melhor Canção em 1979. Essa canção, ao lado de You're the One That I Want, foi escrita por seu produtor musical John Farrar, especificamente para o filme mostrar a voz de Newton-John.

Travolta usou seu perfil no Instagram para fazer uma homenagem à sua parceira de cena e amiga. "Minha querida Olivia, você tornou as nossas vidas muito melhores. Seu impacto foi incrível. Eu te amo muito. Nos veremos à frente e estaremos todos juntos novamente", escreveu o ator. "Sou seu desde o primeiro momento em que te vi e para sempre! Seu Danny, seu John!", completou.