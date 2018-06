Joaquin Phoenix deve interpretar o Coringa nos cinemas

Joaquin Phoenix deve mesmo interpretar o novo Coringa nas telonas. Segundo informações do site da revista Variety, o ator pensou bastante sobre aceitar ou não o convite, mas teria dado sim para a nova produção da Warner. As negociações, entretanto, ainda não foram concluídas. O longa terá a direção de Todd Phillips (Se Beber Não Case). O longa solo do Coringa seria o primeiro de um universo da DC com novos atores interpretando os icônicos heróis.

O Coringa já foi interpretado por atores como Jack Nicholson e Heath Ledger. O último a interpretar o vilão nas telonas foi Jared Leto em Esquadrão Suicida. O Coringa de Jared Leto não ganhou muito espaço na versão de Esquadrão Suicida que chegou aos cinemas em agosto de 2016.

A participação de Leto como Coringa gerou expectativa por aparentar mostrar uma versão diferente, maníaca e imprevisível do personagem.

E, depois de tanto burburinho criado por imagens de divulgação de Leto como o personagem e cenas em trailers e comerciais, a participação do personagem foi apequenada. Muitas das cenas vistas em vídeos anteriores, por exemplo, não foram usadas em nenhuma das versões dos filmes.

