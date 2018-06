J.K. Rowling pede desculpas por morte de Dobby, o elfo doméstico em Harry Potter

A escritora britânica J.K. Rowling pediu desculpas nesta quarta-feira, 2, por ter "matado" o elfo doméstico Dobby antes da Batalha de Hogwarts, mantendo uma tradição que a faz pedir perdão anualmente pelas mortes ocorridas em um dos eventos mais importantes de Harry Potter, a série de livros do jovem bruxo.

"É aniversário (da Batalha de Hogwarts) outra vez. Neste ano me desculpo por ter matado alguém que não morreu durante a Batalha de Hogwarts, mas que deu sua vida para salvar as pessoas que amava. Me refiro, certamente, a Dobby, o elfo doméstico", afirmou a autora.

A Batalha de Hogwarts ocorre no fim de Harry Potter e as Relíquias da Morte, o último livro da saga. As forças do bem e do mal se enfrentam de forma definitiva, e o jovem bruxo derrota seu principal inimigo, Lorde Voldemort.

O dia 2 de maio é o aniversário do conflito, que teria ocorrido em 1998. Desde 2015, Rowling pede perdão pela morte de alguns dos personagens queridos que se sacrificaram para que o bem triunfasse.

A tradição começou com Fred Weasley, um dos irmãos de Rony, o melhor amigo de Harry. Depois seguiu com Remo Lupin, querido professor do jovem bruxo, e Severo Snape, que lecionava Poções e Defesa contra a Arte das Trevas e encontrou a rendenção na batalha.

Neste ano, a escritora optou por Dobby, o elfo doméstico que morreu para salvar Harry antes da luta final.

O tweet da escritora já teve mais de 32 mil "likes" e foi respondido por milhares de usuários, mostrando que Harry Potter segue sendo um fenômeno de público.